Православные отмечают Вербное воскресенье

Православные христиане отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим в воскресенье, 21 апреля.

Вербное воскресенье традиционно наступает за неделю до Пасхи. Торжество предваряет собой Страстную неделю, то есть воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

В честь мероприятия патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в этот день Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве.

Напомним, 7 апреля православные христиане праздновали Благовещение.