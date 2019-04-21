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Православные отмечают Вербное воскресенье

07:59, 21.04.2019
Православные отмечают Вербное воскресенье
Фото: pixabay.com

Православные христиане отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим в воскресенье, 21 апреля.

Вербное воскресенье традиционно наступает за неделю до Пасхи. Торжество предваряет собой Страстную неделю, то есть воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

В честь мероприятия патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в этот день Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве.

Напомним, 7 апреля православные христиане праздновали Благовещение.

Справка

Вербное воскресенье – это христианский праздник, отмечаемый в воскресенье, предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста. Посвящен торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырех Евангелиях. В православии входит в число двунадесятых праздников.

Общество
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