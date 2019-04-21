Православные отмечают Вербное воскресенье
Православные христиане отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим в воскресенье, 21 апреля.
Вербное воскресенье традиционно наступает за неделю до Пасхи. Торжество предваряет собой Страстную неделю, то есть воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
В честь мероприятия патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в этот день Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве.
Напомним, 7 апреля православные христиане праздновали Благовещение.
Справка
Вербное воскресенье – это христианский праздник, отмечаемый в воскресенье, предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста. Посвящен торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырех Евангелиях. В православии входит в число двунадесятых праздников.
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