Православные христиане празднуют Благовещение

Православные христиане отмечают Благовещение пресвятой Богородицы в воскресенье, 7 апреля.

Считается, что Благовещение является одним из главных христианских праздников. Согласно Евангелию, в этот день к Деве Марии явился архангел Гавриил, который провозгласил весть о скором рождении Иисуса Христа.

По традиции 7 апреля верующие выпускают на волю голубей — символов Святого Духа. В честь торжества Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля.

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