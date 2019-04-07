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Православные христиане празднуют Благовещение

09:23, 07.04.2019
Православные христиане празднуют Благовещение
Фото: pixabay.com

Православные христиане отмечают Благовещение пресвятой Богородицы в воскресенье, 7 апреля.

Считается, что Благовещение является одним из главных христианских праздников. Согласно Евангелию, в этот день к Деве Марии явился архангел Гавриил, который провозгласил весть о скором рождении Иисуса Христа.

По традиции 7 апреля верующие выпускают на волю голубей — символов Святого Духа. В честь торжества Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля.

Напомним, ранее диетолог рассказала, как правильно питаться в Великий пост.

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