В США полиция задержала школьниц по подозрению в подготовке массового убийства

В штате Флорида полицейские задержали двух школьниц по подозрению в том, что они планировали организовать убийство девяти человек.

Задержанным подросткам оказалось по 14 лет. Имена школьниц не называются. По предварительным данным, ученицы планировали застрелить девять человек. Папку с записями обнаружила их учительница.

Девочек поместили в центр предварительного задержания для несовершеннолетних, передает телеканал Fox News.

В ближайшее время им будут предъявлены обвинения в сговоре с целью убийства и похищения.

Напомним, ранее в Сети появилось видео жестокого избиения подростка у казанской школы.