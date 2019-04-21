Новости общества

07:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В США полиция задержала школьниц по подозрению в подготовке массового убийства

06:55, 21.04.2019
В США полиция задержала школьниц по подозрению в подготовке массового убийства

В штате Флорида полицейские задержали двух школьниц по подозрению в том, что они планировали организовать убийство девяти человек.

Задержанным подросткам оказалось по 14 лет. Имена школьниц не называются. По предварительным данным, ученицы планировали застрелить девять человек. Папку с записями обнаружила их учительница.

Девочек поместили в центр предварительного задержания для несовершеннолетних, передает телеканал Fox News.

В ближайшее время им будут предъявлены обвинения в сговоре с целью убийства и похищения.

Напомним, ранее в Сети появилось видео жестокого избиения подростка у казанской школы.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров