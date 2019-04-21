В США полиция задержала школьниц по подозрению в подготовке массового убийства
В штате Флорида полицейские задержали двух школьниц по подозрению в том, что они планировали организовать убийство девяти человек.
Задержанным подросткам оказалось по 14 лет. Имена школьниц не называются. По предварительным данным, ученицы планировали застрелить девять человек. Папку с записями обнаружила их учительница.
Девочек поместили в центр предварительного задержания для несовершеннолетних, передает телеканал Fox News.
В ближайшее время им будут предъявлены обвинения в сговоре с целью убийства и похищения.
Напомним, ранее в Сети появилось видео жестокого избиения подростка у казанской школы.Общество
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