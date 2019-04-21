Илон Маск оставил комментарии в Twitter на русском языке

Глава компании SpaceX Илон Маск оставил несколько записей на русском языке в своем аккаунте Twitter.

Бизнесмен ответил на вопрос пользователя из России, ведет ли он работу по освоению космоса, так как добивается прибытия на нашу планету представителей внеземных цивилизаций.

«Где инопланетяне?» — отметил Маск.

Кроме того, на реплику другого пользователя о том, что инопланетяне живут под поверхностью Марса, Илон Маск написал: «Вот где собака зарыта».

Напомним, ранее компания Илона Маска совершила первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy.