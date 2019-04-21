Илон Маск оставил комментарии в Twitter на русском языке
Глава компании SpaceX Илон Маск оставил несколько записей на русском языке в своем аккаунте Twitter.
Бизнесмен ответил на вопрос пользователя из России, ведет ли он работу по освоению космоса, так как добивается прибытия на нашу планету представителей внеземных цивилизаций.
«Где инопланетяне?» — отметил Маск.
Кроме того, на реплику другого пользователя о том, что инопланетяне живут под поверхностью Марса, Илон Маск написал: «Вот где собака зарыта».
Напомним, ранее компания Илона Маска совершила первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым