Компания Илона Маска совершила первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy

Американская компания SpaceX Илона Маска осуществила первый успешный коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

Запуск произвели с мыса Канаверал в американском штате Флорида. Ракета доставила на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A весом около 6,5 тонны, сообщает DW.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 февраля 2018 года SpaceX запустила на Марс сверхтяжелую ракету Falcon Heavy с электромобилем Tesla на борту. Это был первый полет подобной ракеты.