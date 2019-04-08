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Субботник в Казани перенесли на 20 апреля

15:55, 08.04.2019
Субботник в Казани перенесли на 20 апреля
Фото: realnoevremya.ru

Общегородской субботник пройдет в Казани 20 апреля вместо 27 апреля.

Решение о переносе было принято после обращений жителей города. Они просили перенести мероприятие, чтобы последние выходные апреля посвятить подготовке к проведению Пасхи, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее в Казани на улице Баумана активисты в рамках экоакции #субботникблизко разместили трон из сериала «Игра престолов». Арт-объект был сделан из мусора.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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