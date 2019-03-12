«Реал» официально объявил о возвращении Зидана

Мадридский футбольный клуб «Реал» официально объявил о возвращении своего легендарного тренера Зинедина Зидана.

Зидан подписал новый контракт с клубом до июня 2022 года, говорится в сообщении на сайте команды.

«Француз возвращается в клуб, в котором он творил историю как игрок и как тренер», — заявили в пресс-службе.

Ранее журналисты уже рассказали, что Зидан вернется в «Реал». Однако сам спортсмен отрицал эти сообщения.