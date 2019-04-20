В России могут построить две атомные подлодки «Борей-К» с крылатыми ракетами
Министерство обороны России планирует строительство двух атомных подводных лодок нового проекта «Борей-К» с крылатыми ракетами.
В настоящее время субмарины серии «Борей» несут службу только с баллистическими ракетами. Ведомство рассматривает возможность модификации подлодок после 2027 года, передает ТАСС.
Характеристики новых подлодок не называются.
Ранее Россия отправила первую партию огнеметных систем «Солнцепек» в Саудовскую Аравию.
Справка
Подводные лодки проекта 955 «Борей» — серия российских атомных подводных лодок класса «ракетный подводный крейсер стратегического назначения» (РПКСН) четвертого поколения. По данным на апрель 2019 года, 3 корабля серии находятся в строю, один проходит испытания, еще 4 строятся. Основное вооружение — 30 БРПЛ Р-30 «Булава».
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