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В России могут построить две атомные подлодки «Борей-К» с крылатыми ракетами

08:56, 20.04.2019 1
В России могут построить две атомные подлодки «Борей-К» с крылатыми ракетами
Фото: mil.ru

Министерство обороны России планирует строительство двух атомных подводных лодок нового проекта «Борей-К» с крылатыми ракетами.

В настоящее время субмарины серии «Борей» несут службу только с баллистическими ракетами. Ведомство рассматривает возможность модификации подлодок после 2027 года, передает ТАСС.

Характеристики новых подлодок не называются.

Ранее Россия отправила первую партию огнеметных систем «Солнцепек» в Саудовскую Аравию.

Справка

Подводные лодки проекта 955 «Борей» — серия российских атомных подводных лодок класса «ракетный подводный крейсер стратегического назначения» (РПКСН) четвертого поколения. По данным на апрель 2019 года, 3 корабля серии находятся в строю, один проходит испытания, еще 4 строятся. Основное вооружение — 30 БРПЛ Р-30 «Булава».

ПромышленностьОПК
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:05
    а города вдоль Северного пути будут строить в тундре- по берегам морей, чтобы люди там жили... - тогда лодки нужны, чтобы доплыть...
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