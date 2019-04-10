Россия отправила первую партию огнеметных систем «Солнцепек» в Саудовскую Аравию

Россия начала поставки тяжелых огнеметных систем (ТОС-1А) «Солнцепек» в Саудовскую Аравию.

Контракт между двумя странами был подписан в 2017 году. Первая партия ТОС уже доставлена в королевство, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Уточняется, что также в Саудовскую Аравию отправят зенитные ракетные системы С-400, противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ», противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ» и автоматы Калашникова АК-103.

Добавим, ТОС-1А «Солнцепек» была принята на вооружение в 2001 году. Модернизация системы произошла в 2018 году. В частности, была установлена автоматическая система наведения огня. Система тестировалась в ходе военного конфликта в Сирии.

Напомним, ранее снайперские винтовки «Точность» поступили на вооружение Росгвардии.