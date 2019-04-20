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Число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье достигло 25 человек

08:34, 20.04.2019
Число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье достигло 25 человек
Фото: pixabay.com

Из-за природных пожаров в Забайкалье пострадали 25 человек.

Возгорание произошло в 14 населенных пунктов региона. Огонь распространился на поселки в результате перехода природного пожара из Монголии, передает «Интерфакс».

Сообщается, что 298 человек лишились домов. Людей поселили в пунктах временного размещения.

Ранее власти Забайкальского края из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации.

Происшествия
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