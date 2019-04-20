Число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье достигло 25 человек
Из-за природных пожаров в Забайкалье пострадали 25 человек.
Возгорание произошло в 14 населенных пунктов региона. Огонь распространился на поселки в результате перехода природного пожара из Монголии, передает «Интерфакс».
Сообщается, что 298 человек лишились домов. Людей поселили в пунктах временного размещения.
Ранее власти Забайкальского края из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации.Происшествия
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