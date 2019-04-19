В Забайкалье ввели режим ЧС из-за пожаров
Власти Забайкальского края ввели режим чрезвычайной ситуации на территории региона. Причиной послужили распространившиеся природные пожары.
«На территории Забайкальского края вводится режим ЧС», — передает «РИА Новости» слова представителя регионального главка МЧС.
По последним данным, в селе Усть-Ималка Ононского района сгорели 37 домов.
Ранее в МЧС рассказали, что пострадавших от огня в селе нет. В ведомстве отметили, что тушение пожара осложняет сильный ветер со стороны Монголии.
Напомним, что в Мордовии из-за пала травы огонь охватил 12 домов и угрожал еще четырем.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым