В Забайкалье ввели режим ЧС из-за пожаров

Власти Забайкальского края ввели режим чрезвычайной ситуации на территории региона. Причиной послужили распространившиеся природные пожары.

«На территории Забайкальского края вводится режим ЧС», — передает «РИА Новости» слова представителя регионального главка МЧС.

По последним данным, в селе Усть-Ималка Ононского района сгорели 37 домов.

Ранее в МЧС рассказали, что пострадавших от огня в селе нет. В ведомстве отметили, что тушение пожара осложняет сильный ветер со стороны Монголии.

Напомним, что в Мордовии из-за пала травы огонь охватил 12 домов и угрожал еще четырем.