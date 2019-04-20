Британская певица Адель рассталась с мужем

Певица Адель и ее муж американский бизнесмен Саймон Конекки расстались.

Об отношениях Адель и Конекки стало известно в январе 2012 года. Спустя шесть месяцев Адель объявила, что ждет ребенка. В настоящее время их сыну Анджело исполнилось шесть лет, пишет Associated Press.

«Они настроены вместе воспитывать сына с любовью. Как и прежде, они просят уважать их частную жизнь», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что Адель является лауреатом «Грэмми», Brit Awards, American Music Awards и премии «Оскар».

Напомним, ранее сообщалось, что Мадонна выступит на «Евровидении» за 1 млн долларов.