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Британская певица Адель рассталась с мужем

06:57, 20.04.2019
Британская певица Адель рассталась с мужем
Фото: flickr.com

Певица Адель и ее муж американский бизнесмен Саймон Конекки расстались.

Об отношениях Адель и Конекки стало известно в январе 2012 года. Спустя шесть месяцев Адель объявила, что ждет ребенка. В настоящее время их сыну Анджело исполнилось шесть лет, пишет Associated Press.

«Они настроены вместе воспитывать сына с любовью. Как и прежде, они просят уважать их частную жизнь», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что Адель является лауреатом «Грэмми», Brit Awards, American Music Awards и премии «Оскар».

Напомним, ранее сообщалось, что Мадонна выступит на «Евровидении» за 1 млн долларов.

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