Британская певица Адель рассталась с мужем
Певица Адель и ее муж американский бизнесмен Саймон Конекки расстались.
Об отношениях Адель и Конекки стало известно в январе 2012 года. Спустя шесть месяцев Адель объявила, что ждет ребенка. В настоящее время их сыну Анджело исполнилось шесть лет, пишет Associated Press.
«Они настроены вместе воспитывать сына с любовью. Как и прежде, они просят уважать их частную жизнь», — говорится в заявлении.
Стоит отметить, что Адель является лауреатом «Грэмми», Brit Awards, American Music Awards и премии «Оскар».
Напомним, ранее сообщалось, что Мадонна выступит на «Евровидении» за 1 млн долларов.Общество
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