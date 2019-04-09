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Мадонна выступит на «Евровидении» за 1 млн долларов — СМИ

11:05, 09.04.2019
Мадонна выступит на «Евровидении» за 1 млн долларов — СМИ
Фото: скриншот - Youtube.com

Американская певица Мадонна выступит в финале музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве. Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

По данным издания, стоимость выступления исполнительницы составит 1 млн долларов. Спонсором станет израильский миллиардер Сильван Адамс. Мадонна исполнит две песни, одна из которых войдет в ее новый альбом.

Отмечается, что певица прибудет в Израиль в сопровождении команды, состоящей из 160 человек.

Напомним, ранее Сергей Лазарев представил песню под названием Scream, с которой будет представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение».

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

ОбществоКультура
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