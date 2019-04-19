В Кировской области промпроизводство выросло на 5%

По итогам I квартала 2019 года индекс промпроизводства в Кировской области составил 5% по сравнению с первыми тремя месяцами 2018-го.

При этом в марте промпроизводство выросло на 9,5% к предыдущему месяцу, следует из материалов Кировстата.

В частности, рост в обрабатывающих отраслях составил 6,9%, в сфере водоснабжения, утилизации отходов, ликвидации загрязнений — 26,9%.

В обрабатывающем секторе в отчетном периоде рост наблюдался в пищепроме — выросло производство свинины, сливочного масла, сыра; в легпроме, в деревообработке, в производстве пластмасс.

При этом в добывающих отраслях зафиксировано снижение промпроизводства на 3,1%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 4,9%.