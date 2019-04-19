Глава Кадастровой палаты рассказал о государственном аналоге Airbnb для Крыма

Руководитель Кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов раскрыл подробности о разработке государственного аналога Airbnb для Крыма. По его словам, сайт создается из-за санкций, запрещающих работать на территории курорта крупнейшим платформам.

«Такой сервис должен появиться с участием государства, мы делаем условный аналог Airbnb. Эта платформа не только позволит выбирать, планировать отдых в Крыму, но понимать ценообразование, конкурентную среду», — сообщил чиновник в интервью ТАСС.

Тестовый вариант должен быть запущен уже к концу 2019 года. На проектную мощность он должен выйти к началу следующего туристического сезона.

Тухтасунов сообщил, что разработчики сконцентрировались на сайте и его мобильной версии. Есть опасения, что мобильное приложение из-за санкций не сможет распространяться через AppStore и PlayMarket.

«Как только разрешат сделать мобильное приложение по Крыму, мы это, конечно, осуществим», — подчеркнул чиновник.

Напомним, что в конце ноября 2018 года вокруг назначения Парвиза Тухтасунова разгорелся скандал. В соцсетях появилась кадровая справка, в которой говорилось, что он имеет только опыт работы медбратом. На некоторое время он даже получил в СМИ прозвище «неизвестный таджик».

Однако позже появилась информация, что чиновник получил повышение после того, как провел работу по восстановлению баз и портала Росреестра. Сам Тухтасунов рассказал, что кадровая справка была отредактирована неизвестными.