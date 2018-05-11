В Башкирии определили дату Рамадана и суммы выплат

В 2018 году священный месяц Рамадан в Республике Башкортостан начнется 16 мая, а Ураза-байрам будет отмечается 15 июня. Соответствующую фетву, копия которой имеется в распоряжении «Реального времени, подписали председатель ДУМ РБ муфтий Нурмухамет Нигматуллин и его первый заместитель Аюп Бибарсов.

Минимальный размер фитр-садаки (милостыня разговения) в этом году составит

50 рублей с каждого члена семьи, а для тех, кто выплачивает закят, рекомендуемая сумма фитр-садаки равна 300 рублей.

Нисаб (минимальный достаток или имущество, с которого необходимо выплачивать закят) составляет 224000 рублей. С этой суммы закят получается 5600 рублей.



Для мусульман, которые по состоянию здоровья не смогли держать уразу предусмотрена фидия (откупительная) в размере 180 рублей за каждый пропущенный день.

Напомним, что в Татарстане священный месяц Рамадан начнется 16 мая, а Ураза-байрам будет отмечается 15 июня. Минимальный размер фитр-садаки в республике составит 100 рублей.