«Ростелекому» и «Мегафону» отказали в продолжении тестирования сети 5G в Казани и других городах

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказала «Ростелекому» и «Мегафону» в продлении разрешения на тестирование 5G в диапазонах 24,25—29,5 ГГц и 3,4—3,8 ГГц.

Тестирование проходило в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, где были развернуты пилотные зоны, пишет «Коммерсант».

По словам замглавы Минкомсвязи Олега Иванова, попытка продолжать исследования в этой полосе «наткнулась на полное неприятие силовиков». Тестовые зоны операторов были выключены в ноябре 2018 года.



«В этой работе есть заинтересованность малых и средних предприятий, которые формируют рынок. Но в соответствии с текущим решением они (пилотные зоны, — прим. ред.) должны перестать существовать», — отметил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что у России имеются возможности для создания сети 5G к 2024 году.