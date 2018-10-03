Безос сместил Гейтса с первого места в рейтинге богатейших людей Forbes

Впервые с 1994 года в рейтинге самых богатых людей Forbes первую строчку занял основатель и исполнительный директор Amazon.com Джефф Безос, который подвинул с этого места Билла Гейтса.

Безос также стал первым, чье состояние превысило 100 млрд долларов. Его состояние в 160 млрд долларов в этом году выросло на 78,5 млрд долларов благодаря росту цен на акции Amazon.com



Суммарное состояние 400 богатейших американцев в 2018 году выросло на 7% по сравнению с 2017 годом — до 2,9 трлн долларов США.

Ранее сообщалось, что российские миллиардеры, несмотря на санкции, разбогатели на 18,4 млрд долларов с начала года. В топ-500 богатейших людей мира попали 23 российских бизнесмена.