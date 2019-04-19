Новости общества

14:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Саратовский губернатор пригрозил прокуратурой чиновникам

12:51, 19.04.2019
Саратовский губернатор пригрозил прокуратурой чиновникам
Фото: скриншот видеозаписи

Вечером 18 апреля губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил благоустройство областного центра. Он раскритиковал ответственных за эту сферу чиновников и пригрозил им прокуратурой.

«Прокуратура должна вами заниматься, понимаете? Прокуратура! Я им завтра скажу: вы чем занимаетесь? Они вами должны заниматься!» — передает слова главы региона ИА «Свободные новости».

За яму на улице Чапаева досталось главе областного Минстроя Чурикову и заместителю главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максиму Сиденко.

Вице-премьер Роман Бусаргин получил разнос за несвоевременный вывоз мусора.

«Три единицы работают в городе — это что? Пятьдесят автомобилей на вывозке должны работать круглосуточно!» — подчеркнул Радаев.

Ранее мэр Саратова Михаил Исаев поручил записывать встречи городских властей с гражданами. Причиной послужило сообщение одной из местных жительниц, которая утверждает, что чиновники посоветовали ей жаловаться в ООН.

ОбществоВластьИнфраструктура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров