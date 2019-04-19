В Бордо при пожаре оказались уничтожены два миллиона бутылок вина на $12,9 млн
Во французском Бордо произошел пожар на складе вина, который принадлежит компании Sovex Grands Chateaux. В результате оказались уничтожены минимум 2 млн бутылок вина и другого алкоголя стоимостью $12,9 млн.
Как передает The Local, пожар тушили около 15 часов силами 60 пожарных.
Ранее представитель французской судебной полиции сообщил, что, по мнению следователей, причиной пожара в соборе Парижской Богоматери, скорее всего, является электрическое короткое замыкание.Происшествия
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