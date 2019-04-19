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Происшествия

В Бордо при пожаре оказались уничтожены два миллиона бутылок вина на $12,9 млн

12:49, 19.04.2019 1
В Бордо при пожаре оказались уничтожены два миллиона бутылок вина на $12,9 млн
Фото: pixabay.com

Во французском Бордо произошел пожар на складе вина, который принадлежит компании Sovex Grands Chateaux. В результате оказались уничтожены минимум 2 млн бутылок вина и другого алкоголя стоимостью $12,9 млн.

Как передает The Local, пожар тушили около 15 часов силами 60 пожарных.

Ранее представитель французской судебной полиции сообщил, что, по мнению следователей, причиной пожара в соборе Парижской Богоматери, скорее всего, является электрическое короткое замыкание.

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:18
    Бордо - это Франция, Европа...там наверное не в долларах а в Евро расчет... и если более 2 млн бутылок алкоголя - то он уж очень дешевый получается - менее 6,5 Евро (или доллара) за бутылку... не жалко
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