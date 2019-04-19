Жена Быкова заявила о многочисленных провокациях со стороны СМИ

Супруга Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова пожаловалась на многочисленные провокации со стороны журналистов в связи с госпитализацией ее мужа.

На своей странице в Facebook Лукьянова подчеркнула, что семья Быкова просит всех, кто лично не знаком с членами семьи, не вступать с ними в контакты.

«Не надо звонить, писать в личку и подходить на улице даже с самыми добрыми словами, мы не будем отвечать… Не надо трогать маму, сына и однокурсников сына», — написала она.

Также она добавила, что диагноз Быкова защищен медицинской тайной, поэтому спрашивать о нем также не стоит.

Напомним, 17 апреля в Уфе был экстренно госпитализирован писатель и журналист Дмитрий Быков. В настоящее время он доставлен в Москву, где проходит лечение.