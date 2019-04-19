Телеканал HBO вновь потребовал от Трампа не использовать материалы из «Игры престолов»

Телеканал HBO попросил президента США Дональда Трампа не использовать материалы из сериала «Игра престолов».

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя телеканала, HBO предпочитает, что бы его «интеллектуальная собственность не использовалась в политических целях».

Речи идет о записи Трампа в Twitter, в которой он прокомментировал выводы специального прокурора Роберта Мюллера, расследовавшего данные о российском вмешательстве в выборы в США.

«Сговора нет. Воспрепятствования [правосудию] нет. Всем злопыхателям и радикальным левым из числа демократов: GAME OVER», — говорится на картинке, опубликованной президентом. При этом «Game Over» были написаны шрифтом, который используется в промоматериалах «Игры престолов».

Ранее в ноябре телеканал HBO уже призывал Трампа не использовать сериал в политических целях.

Тогда американский лидер опубликовал в Twitter картинку, стилизованную под постер «Игры престолов». На ней изображен он сам и написано: «Санкции близко. 5 ноября». Подпись к изображению напоминает фразу из сериала — «зима близко».