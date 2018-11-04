HBO после твита Трампа призвал не использовать «Игру престолов» в политических целях

Телеканал HBO, занимающийся производством «Игры престолов», призвал не использовать сериал в политических целях после заявления президента США Дональда Трампа с отсылкой к сериалу.



Трамп вечером 2 ноября опубликовал в Twitter картинку, стилизованную под постер «Игры престолов». На ней изображен он сам и написано: «Санкции близко. 5 ноября». Подпись к изображению напоминает фразу из сериала — «зима близко».

«Нам не было известно об этом сообщении, и мы бы предпочли, чтобы наш товарный знак не присваивали в политических целях», — приводит CNBC комментарии телеканала.

Напомним, в августе Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в январе 2016 года Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.