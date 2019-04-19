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Франция отправит на границу с Россией солдат и танки

09:59, 19.04.2019
Франция отправит на границу с Россией солдат и танки
Фото: pxhere.com

Франция отправит в Эстонию около 300 военных и 25 единиц техники, среди которой пять танков Leclerc и 20 БМП.

Как сообщает французское посольство, солдаты будут дислоцироваться в городе Тапа, более чем в 100 км от границы России.

Переброска войск проходит в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в Балтийских странах и Польше.

Россия окончательно прекратила сотрудничество с НАТО. В МИД РФ подчеркнули, что Североатлантический альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с нашей страной.

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