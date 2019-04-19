Франция отправит на границу с Россией солдат и танки
Франция отправит в Эстонию около 300 военных и 25 единиц техники, среди которой пять танков Leclerc и 20 БМП.
Как сообщает французское посольство, солдаты будут дислоцироваться в городе Тапа, более чем в 100 км от границы России.
Переброска войск проходит в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в Балтийских странах и Польше.
Россия окончательно прекратила сотрудничество с НАТО. В МИД РФ подчеркнули, что Североатлантический альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с нашей страной.Общество
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