Франция отправит на границу с Россией солдат и танки

Франция отправит в Эстонию около 300 военных и 25 единиц техники, среди которой пять танков Leclerc и 20 БМП.

Как сообщает французское посольство, солдаты будут дислоцироваться в городе Тапа, более чем в 100 км от границы России.

Переброска войск проходит в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в Балтийских странах и Польше.



Россия окончательно прекратила сотрудничество с НАТО. В МИД РФ подчеркнули, что Североатлантический альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с нашей страной.