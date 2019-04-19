В Казани на содержание фонтанов в этом году направят более 19 млн рублей

МКУ «Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани» потратит на содержание городских фонтанов в 2019 году 19,1 млн рублей.

Согласно тендеру, аукцион по выбору подрядчика пройдет 13 мая. Участниками могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

Обслуживанию подлежат 30 фонтанов в разных районах города. Победитель аукциона должен будет очищать фонтаны от мусора, мыть их, содержать в исправном и чистом состоянии декоративные скульптуры и архитектурные сооружения, расположенные в чашах фонтанов и т. д.

Срок действия контракта — до 31 октября 2019 года.