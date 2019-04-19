СМИ узнали о предложении России к США по недопущению ядерной войны

Россия в октябре прошлого года предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны.

Москва передала проект соответствующего документа, где отмечалось, что «в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана».

Подчеркивалось, что страны должны были на высшем уровне принять соглашение, в котором должно быть зафиксировано намерение государств исключить возможность развязывания ядерной войны, передает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Однако американская сторона не стала отвечать на данную инициативу.



Отмечается, что предложение России было передано в тот момент, когда Вашингтон объявил о неизбежном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, ранее польский генерал заявил о возможности ядерного удара по России в случае войны.