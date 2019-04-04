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Польский генерал заявил о возможности ядерного удара по России в случае войны

06:27, 04.04.2019
Польский генерал заявил о возможности ядерного удара по России в случае войны
Фото: pixabay.com

Польский генерал Вальдемар Скшипчак не исключил возможность ядерного удара по России в случае начала международной войны. Об этом он сообщил в интервью изданию Wirtualna Polska.

По его мнению, США готовы использовать свой ядерный потенциал для остановки «Красной армии на территории Польши».

«В битве против российской военной машины ни одна армия в Европе, включая Польшу, не имела бы никакого шанса», — объяснил он использование оружия массового поражения в отношении России.

Кроме того, Скшипчак подчеркнул, что в настоящее время подобные планы существуют в случае агрессии со стороны России.

Напомним, ранее США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием из России.

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