В России появятся частные кладбища

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России работает над новым законом «О похоронном деле», согласно которому в РФ появятся частные кладбища

Как сообщает «Российская газета», речь идет о государственно-частном партнерстве. То есть на земле, принадлежащей государству, будут организованы новые кладбища с частными операторами.

Отмечается, что эта схема уже существует в ряде регионов.

Также законопроектом предлагается запретить «навязывать услуги», передавать информацию об умерших третьим лицам, готовить медучреждениям умерших к захоронению, оказывать ритуальным бюро услуги на территории медицинских организаций без особого разрешения региональных властей и т. д.

Напомним, в конце февраля разгорелся скандал вокруг сферы ритуальных услуг в Самарской области. Женщина привезла гроб с телом своего мужа к зданию мэрии, поскольку она не смогла его похоронить. Захватившая монополию на рынке компания не дала провести церемонию из-за того, что вдова обратилась к конкурентам.

Близкие смогли похоронить мужчину на кладбище в поселке Мирный под Самарой. Отмечается, что он скончался 6 февраля, но похоронить его не могли больше двух недель.