Минэкономразвития и МВД не смогли договориться по реформе объединения двух экзаменов для водителей

Минэкономразвития РФ и МВД не пришли к единому решению по проекту реформы экзаменов на получение водительских прав, которая предусматривает объединение «площадки» и «города».

В рамках согласительного совещания разногласия между ведомствами остались неурегулированными. Внесение изменений в проект постановления МВД России не планирует, передает ТАСС.

Уточняется, что Минэкономразвития и МВД подготовили таблицу разногласий по данному вопросу.

Напомним, впервые об инициативе ГИБДД по созданию единого экзамена на водительские права стало известно в апреле 2018 года. Тогда глава ГИБДД Максим Черников заявил, что основные трудности возникают именно в дорожном потоке и большинство автошкол не обеспечивают необходимый уровень подготовки водителей.

Ранее Минэкономразвития раскритиковало реформу объединения двух экзаменов для водителей в один.