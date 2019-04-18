Дмитрия Быкова доставят в Москву

Медики доставят находящегося в коме русского писателя Дмитрия Быкова в Москву. Перевезти из Уфы его могут уже сегодня.

«Сегодня вечером, скорее всего. Состояние прежнее», — передает ТАСС слова главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

«Я нахожусь в больнице, рядом главный врач уфимской больницы скорой помощи. По согласованию с Минздравом России, Министерством здравоохранения РБ, посоветовались врачи между собой, родственники. И принято решение о переводе Быкова на лечение в Москву», — дополнил главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Он уточнил, что транспортировка Быкова должна состояться самолетом, и подтвердил планы перевезти писателя уже сегодня, отмечает «Интерфакс».

Напомним, что в среду, 17 апреля, Быков был госпитализирован сразу по прибытии в Уфу. Медики говорят, что у него проявились проблемы с кровообращением мозга. Он введен в искусственную кому. Из Москвы для помощи башкирским врачам отправились медики госпиталя имени Бурденко.

