Оренбургская область нарастила промпроизводство на 2,4%

Объем промышленного производства в Оренбургской области по итогам I квартала 2019 года вырос на 2,4% по сравнению с январем — мартом 2018-го.

Так, промпроизводство в добыче полезных ископаемых выросло в январе — марте на 6,9%, в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации — на 7,8%, следует из материалов Оренбургстата.

В первом квартале также отмечалось увеличение добычи сырой нефти и природного газа — на 8,1%, прочих полезных ископаемых — на 6,2%.

Вместе с тем в обрабатывающих отраслях промпроизводство за отчетный период снизилось на 2%.

Так, объем производства сократился в текстильной промышленности, в производстве кожи, в химическом и металлургическом производстве, в производстве электрооборудования, однако выросло производство в пищепроме, в швейной отрасли, деревообработке, полиграфии, нефтехимии. Также выросло производство пластмасс, мебели и автотранспортных средств.

В сфере снабжения электроэнергией, газом и паром промпроизводство в первом квартале снизилось на 8,5%.