Промпроизводство в Чувашии за три месяца упало на 2,9%

По итогам I квартала 2019 года индекс промышленного производства в Чувашии снизился на 2,9% по сравнению с январем — мартом прошлого года.

В то же время в марте ИПП вырос к предыдущему месяцу на 32,9%, говорится в материалах Чувашстата. По сравнению с мартом 2018-го рост составил 5,7%.

В первом квартале выросла лишь добыча полезных ископаемых — на 13,5%.

Промпроизводство в обрабатывающих отраслях за отчетный период снизилось на 0,3%.