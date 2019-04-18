Начальника ОП «Горки» Габбазова отправили под домашний арест

Фото: Василя Ширшова

Сегодня Советский суд Казани удовлетворил новое ходатайство следствия и отправил начальника казанского ОП «Горки» Рафаэля Габбазова под домашний арест на два месяца до 16 июня. Хотя сначала следователь просил о заключении полицейского под стражу, но Габбазов частично признал вину и меру пресечения решили изменить. Полковник был задержан 16 апреля в качестве подозреваемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, глава отдела полиции вымогал 2 млн рублей у директора кафе «Восточная кухня» на ул. Роторная в Казани Абдурахманжона Каримжанова.

На следующий день, 17 апреля, в уголовном деле Габбазова добавилось еще две статьи — покушение на получение взятки по предварительному сговору, в крупном размере, с вымогательством взятки (ст. 30, п. а, б, в ч. 5 ст 290 ч. 5) и покушение на посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Оба новых дела были возбуждены 17 апреля, причем первое в отношении начальника ОП «Горки» и неустановленных сотрудников полиции, а вот второе — в отношении неких неустановленных лиц.