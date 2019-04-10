«Вертолеты России» рассчитывают увеличить поставки на 25% за счет казанских «Ансатов»

Гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский рассказал, что в 2019 году холдинг рассчитывает поставить около 250 машин против 200 в 2018 году.

Таким образом, ожидается рост на 25%. Его планируется обеспечить в том числе за счет поставок аппаратов «Ансат», которые производит Казанский вертолетный завод (КВЗ).

«В первую очередь мы рассчитываем на рост в гражданском сегменте, имея в виду такие крупные проекты с участием «Ростеха», как Национальная служба санитарной авиации и использование «Ансатов» для корпоративных перевозок при участии лизинговой компании «Авиакапитал сервис», — сказал Богинский в интервью «Ведомостям».

Он также отметил экспортный потенциал вертолетов Ми-171А2 и «Ансат». По словам главы холдинга, уже подписан контракт с Ассоциацией медицины катастроф КНР на поставку 20 «Ансатов».