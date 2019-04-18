Актриса Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни

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Сегодня, 18 апреля, стало известно о кончине актрисы Ирины Цывиной. Она была известна зрителям по драмам «Яма», «Гулящие люди» и молодежному сериалу «Кадетство».

«Ирина скончалась, только что разговаривала с моргом, мне подтвердили», — приводит ТАСС слова актрисы Ксении Хаировой.

Также о смерти Цывиной сообщил в социальных сетях ведущий радиопередачи «Винил» Михаил Куницын, передает радио «Вечерняя Москва».

Актриса была женой Евгения Евстигнеева (1986—1992 гг.) и Александра Благонравова (до 2017-го).