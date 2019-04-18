Почти половину средств из резервного фонда Казани в 2018 году направили на ликвидацию последствий снегопада в феврале

Фото: Максим Платонов

В 2018 году было израсходовано 65,41 млн рублей из средств резервного фонда исполнительного комитета Казани. Об этом передает корреспондент «Реального времени» с заседания Казгордумы.

Почти половина этой суммы — 29,5 млн рублей — пошла на ликвидацию последствий снегопада в феврале 2018 года. 13 млн рублей ушло на устранение предписаний надзорных органов в оздоровительных лагерях города, еще 8,5 млн рублей — на ликвидацию последствий урагана 30 мая 2018 года в лесопарке «Лебяжье».

Сегодня депутаты Казгордумы также утвердили бюджет города за 2018 год. Согласно документу, доходы казанской казны составили 27,06 млрд рублей. Этот показатель превысил план на 5,7%. Расходы бюджета составили 26,31 млрд рублей, что на 2,3% меньше запланированных.