Доходы бюджета Казани за 2018 год составили 27 млрд рублей

Депутаты Казгордумы утвердили бюджет города за 2018 год. Согласно документу, доходы казанской казны составили 27,06 млрд рублей.

Этот показатель превысил план на 5,7%, передает корреспондент «Реального времени» с заседания Казгордумы.

Расходы бюджета составили 26,31 млрд рублей, что на 2,3% меньше запланированных.

Общая сумма муниципального долга на конец 2018 года составила 29,8 млрд рублей. Из них бюджетные кредиты — 25,05 млрд рублей.

Отмечается, что за минувший год Казань вернула в бюджет Татарстана 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2019 году доходы и расходы бюджета Казани составят 23 млрд рублей.