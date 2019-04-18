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Экономика

Доходы бюджета Казани за 2018 год составили 27 млрд рублей

12:26, 18.04.2019
Доходы бюджета Казани за 2018 год составили 27 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Депутаты Казгордумы утвердили бюджет города за 2018 год. Согласно документу, доходы казанской казны составили 27,06 млрд рублей.

Этот показатель превысил план на 5,7%, передает корреспондент «Реального времени» с заседания Казгордумы.

Расходы бюджета составили 26,31 млрд рублей, что на 2,3% меньше запланированных.

Общая сумма муниципального долга на конец 2018 года составила 29,8 млрд рублей. Из них бюджетные кредиты — 25,05 млрд рублей.

Отмечается, что за минувший год Казань вернула в бюджет Татарстана 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2019 году доходы и расходы бюджета Казани составят 23 млрд рублей.

ЭкономикаБюджет Татарстан
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