Хабиров вручил Минниханову орден Салавата Юлаева

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с временно исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан Радием Хабировым в Уфе

«Наши братские народы объединяют общая история, культура, национальные традиции, единая религия, близкие языки, схожесть экономических интересов. На протяжении многовековой истории между нашими народами были и всегда будут только дружеские отношения. Татарстан и Башкортостан имеют общую границу, связаны автобусным и железнодорожным сообщением, а также ежедневными прямыми авиарейсами», — сказал Минниханов, отметив, что в Татарстане планируется открыть представительство Башкирии. Аналогичное уже существует в РБ.

На встрече Хабирова и Минниханоа было подписано соглашение между правительствами Татарстана и Башкирии о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве, передает пресс-служба президента РТ

Также врио главы Башкирии вручил президенту РТ орден Салавата Юлаева за «большой вклад в укрепление сотрудничества между Республикой Башкортостан и Республикой Татарстан».

Ранее Минниханов и Хабиров открыли в Уфе памятник Габдулле Тукаю.