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УГНТУ подписал ряд соглашений о сотрудничестве с вузами Татарстана

08:26, 18.04.2019
УГНТУ подписал ряд соглашений о сотрудничестве с вузами Татарстана
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ). Его сопровождал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

В частности, в присутствии глав регионов был подписан ряд документов о сотрудничестве между УГНТУ и вузами Татарстана: Казанским национальным исследовательским технологическим университетом (КНИТУ-КХТИ), Казанским государственным энергетическим университетом и Альметьевским государственным нефтяным институтом.

Также Минниханову провели экскурсию по УГНТУ. Президент РТ посетил новейшие специализированные учебно-производственные лаборатории и аудиторные комплексы, научно-образовательный центр «УГНТУ – Транснефть».

Ранее Минниханов и Хабиров открыли в Уфе памятник Габдулле Тукаю.

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