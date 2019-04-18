УГНТУ подписал ряд соглашений о сотрудничестве с вузами Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ). Его сопровождал врио главы Башкирии Радий Хабиров.



В частности, в присутствии глав регионов был подписан ряд документов о сотрудничестве между УГНТУ и вузами Татарстана: Казанским национальным исследовательским технологическим университетом (КНИТУ-КХТИ), Казанским государственным энергетическим университетом и Альметьевским государственным нефтяным институтом.

Также Минниханову провели экскурсию по УГНТУ. Президент РТ посетил новейшие специализированные учебно-производственные лаборатории и аудиторные комплексы, научно-образовательный центр «УГНТУ – Транснефть».

Ранее Минниханов и Хабиров открыли в Уфе памятник Габдулле Тукаю.