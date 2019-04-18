УГНТУ подписал ряд соглашений о сотрудничестве с вузами Татарстана
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ). Его сопровождал врио главы Башкирии Радий Хабиров.
В частности, в присутствии глав регионов был подписан ряд документов о сотрудничестве между УГНТУ и вузами Татарстана: Казанским национальным исследовательским технологическим университетом (КНИТУ-КХТИ), Казанским государственным энергетическим университетом и Альметьевским государственным нефтяным институтом.
Также Минниханову провели экскурсию по УГНТУ. Президент РТ посетил новейшие специализированные учебно-производственные лаборатории и аудиторные комплексы, научно-образовательный центр «УГНТУ – Транснефть».
Ранее Минниханов и Хабиров открыли в Уфе памятник Габдулле Тукаю.ОбществоОбразованиеВласть
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