Росстат назвал регионы-лидеры с самыми больными и здоровыми жителями

Кировская область стала регионом-лидером по наибольшему числу жителей с хроническими заболеваниями. Соответствующий опрос провел Росстат.

Согласно исследованию, 37,3% жителей Кировской области заявили, что имеют хронические заболевания. На втором месте оказалась Орловская область (37,1%). Далее следуют Белгородская (36,5%), Архангельская (36,4%) и Псковская (35,9%) области.

Субъектом РФ с самыми здоровыми жителями стала Чечня. Там 95% опрошенных рассказали, что не имеют постоянных проблем со здоровьем. На втором месте — Ямало-Ненецкий АО (86,2%). На третьем — Севастополь (85,1%).

По России 26,6% жителей имеют хронические заболевания, передает RT.

Опрос Росстата проводился в прошлом году. В нем участвовали жители всех регионов страны – порядка 60 тысяч домохозяйств.

Напомним, ранее Росстат назвал регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки.