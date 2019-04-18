СМИ: в шести регионах России может пройти второй тур на осенних выборах губернаторов

В шести из 16 регионов России, где осенью пройдут выборы губернаторов, может состояться второй тур. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда общественного мнения (ФОМ).

Так, по данным ВЦИОМа, электоральный рейтинг ниже 50% на данный момент имеют врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин (42%), врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов (43%), глава Ставропольского края Владимир Владимиров (46%) и врио губернатора Оренбуржской области Денис Паслер (47%). Согласно данным ФОМа, ниже всего рейтинг у губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова (40%) и главы Вологодской области Олега Кувшинникова (41%), пишут «Ведомости».

Лидером антирейтинга у ВЦИОМа стали Владимиров (26%), Беглов (24%) и Хорохордин (16%), у ФОМ — Бочаров (26%), Кувшинников (21%) и врио сахалинского губернатора Валерий Лимаренко (17%).

Самый высокий рейтинг показали врио губернаторы Забайкалья Александр Осипов (75%), Курганской области Вадим Шумков (72%), Курской области Роман Старовойт (64%) и Башкирии Радий Хабиров (63%).

Ранее «Ведомости» сообщили, что в двух третях регионов, где Кремль назначил новых губернаторов-технократов, ухудшилась ситуация. В этих субъектах показатели социально-политической устойчивости не изменились или оказались хуже, чем при предшественниках.