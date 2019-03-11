«Ведомости»: в большинстве регионов, где назначили новых губернаторов-технократов, ухудшилась ситуация

В двух третях регионов, где Кремль назначил новых губернаторов-технократов, ухудшилась ситуация. В этих субъектах показатели социально-политической устойчивости не изменились или оказались хуже, чем при предшественниках, говорится в исследовании фонда «Петербургская политика».

Для выяснения этого эксперты фонда сравнивали текущий показатель устойчивости региона и тот, который был за полгода до назначения нового губернатора.



Как пишут «Ведомости», сильнее всего ситуация ухудшилась в Липецкой и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае. Также социально-политическая устойчивость снизилась там, где к власти пришли губернаторы от оппозиции, — во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии.

Лучше всего ситуация в Пермском крае, Карелии и Рязанской области, там эксперты отмечают положительный эффект от замены прежних губернаторов.

Напомним, в декабре СМИ сообщили, что недавно победивших на выборах в Хакасии, во Владимирской области и в Хабаровском крае губернаторов оставят на постах примерно на год, а после они подадут в отставку. Их заменят «управленцы-технократы».