В работе Google и Gmail произошел сбой
Пользователи в ряде стран сообщили о проблемах в работе Google и Gmail. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Неполадки наблюдались у жителей США и Европы. Пользователи жаловались, что не могут войти в Google, также наблюдались проблемы с отображением страниц.
Первые сообщения о сбоях были зафиксированы около 17:30 по времени Восточного побережья США — 00:30 по мск.
Напомним, ранее Google установил минимальную зарплату для наемных работников.Технологии
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