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Технологии

В работе Google и Gmail произошел сбой

05:59, 18.04.2019
В работе Google и Gmail произошел сбой
Фото: pixabay.com

Пользователи в ряде стран сообщили о проблемах в работе Google и Gmail. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Неполадки наблюдались у жителей США и Европы. Пользователи жаловались, что не могут войти в Google, также наблюдались проблемы с отображением страниц.

Первые сообщения о сбоях были зафиксированы около 17:30 по времени Восточного побережья США — 00:30 по мск.

Напомним, ранее Google установил минимальную зарплату для наемных работников.

Технологии
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