Google установил минимальную зарплату для наемных работников

Американская компания Google установила минимальную зарплату на уровне 15 долларов в час для наемных работников и сотрудников, которые трудятся по контракту.

Также временным сотрудникам предоставляется медицинская поддержка, 12-недельный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком и субсидия в размере 5 тысяч долларов для повышения квалификации.

Изменения в размере оплаты труда вступят в силу не позднее января 2020 года. Остальные нововведения — до января 2022 года, передает газета The Hill.

Отмечается, что Google внесла данные поправки после петиции, подписанной более 900 работниками, которые требовали уравнять их с правами со специалистами, которые находятся в штате.

Всего в компании трудятся около 54% наемных работников, или 122 тысячи сотрудников всей рабочей силы в Google.

Напомним, ранее Google представил собственный стриминговый сервис Stadia.