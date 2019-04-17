Минспорта РТ и РУСАДА обсудили сотрудничество в области противодействия допингу

Сегодня в Министерстве спорта РТ состоялась встреча с представителями Независимой национальной антидопинговой организации РУСАДА.

В ходе встречи обсуждалась возможность подписания соглашения о сотрудничестве в области противодействия допингу в спорте и реализации комплекса мероприятий в рамках соглашения Министерства спорта с РУСАДА.



Первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов отметил, что главным итогом совместной работы должна стать система, которая будет успешно функционировать на всей территории Татарстана, передает пресс-служба министерства.



Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая отметила, что организация готова гарантировать помощь сотрудников РУСАДА и Минспорта РТ.



Ранее Татарстан занял последнее место в рейтинге субъектов России по объему выполняемой антидопинговой работы, составленном РУСАДА.