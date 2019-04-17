РУСАДА назвало Татарстан худшим российским регионом по антидопинговой работе

Татарстан занял последнее место в рейтинге регионов и субъектов России по объему выполняемой антидопинговой работы.

Список опубликовало российское антидопинговое агентство (РУСАДА). При его составлении учитывались план-график, ежемесячный отчет о проведенных мероприятиях, наличие раздела «Антидопинг» на сайте регионального органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, а также наличие соглашения с РУСАДА о сотрудничестве.

Первое место в рейтинге заняла Белгородская область.

Ранее в РУСАДА сообщили, что Татарстан не уделяет должного внимания образовательной работе в сфере антидопинга.