В России введут ежегодную диспансеризацию для людей старше 40 лет

Россияне старше 40 лет будут проходить диспансеризацию ежегодно. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом правительства за 2018 год в Госдуме.

Кроме того, глава кабмина собирается поручить провести всероссийскую диспансеризацию в течение двух лет.

Ранее Медведев подписал постановление, согласно которому медосмотр и диспансеризацию можно будет проходить в вечерние часы и по субботам. Созданием соответствующих условий должны будут заниматься власти субъектов. К тому же необходимо будет организовать дистанционную запись на исследования.