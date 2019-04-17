Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов подписал контракт с футбольным клубом «КАМАЗ»

Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов будет тренироваться с футбольным клубом «КАМАЗ» и готовиться к матчу команды с «Уфой-2» в первенстве Профессиональной футбольной лиги.

— Историческое событие! ФК «КАМАЗ» и «Ак Барс» достигли договоренности о переходе нападающего Артема Лукоянова в стан «автозаводцев». В пятницу игрок присоединится к своей новой команде и будет готовиться к матчу 20-го тура ПФЛ. Артем, добро пожаловать в футбол! — говорится в сообщении клуба из Набережных Челнов в «Твиттере».

Также в «Твиттере» казанского клуба появилось видео с тренировки Лукоянова в футбольном клубе.

Ранее игрок посетил волейбольный матч Лиги чемпионов «Зенит-Казань» — «Перуджа» и ответил на вопросы «Реального времени».

Напомним, что по ходу сезона пробный контракт с «Ак Барсом» подписывал в прошлом профессиональный футболист Евгений Савин.