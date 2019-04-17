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Суд дал пенсионеру 3 года лишения свободы за ДТП со смертельным исходом в Казани

11:08, 17.04.2019 1
Суд дал пенсионеру 3 года лишения свободы за ДТП со смертельным исходом в Казани
Фото: pixabay.com

Московский райсуд Казани вынес приговор пенсионеру Дамиру Гатину в деле наезда со смертельным исходом на проспекте Ибрагимова, передает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Гатин должен возместить потерпевшим по 3 млн руб. морального ущерба. Также суд запретил ему водить в течение 2,5 года.

Ранее несудимого пенсионера суд признал виновным в причинении вреда по неосторожности, повлекшем смерть.

Суд учел доказательства, представленные ранее стороной защиты, о том, что у Гатина есть несовершеннолетний ребенок-инвалид.

Обвинение запрашивало 4 года колонии-поселения, а также трехлетний запрет на вождение транспортных средств.

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:19
    Это за две смерти? Мама и ребёнок? Это соразмерность? Не ту страну назвали Гондурасом. Стоит надеяться только на суд божий.
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