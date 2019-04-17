Суд дал пенсионеру 3 года лишения свободы за ДТП со смертельным исходом в Казани

Московский райсуд Казани вынес приговор пенсионеру Дамиру Гатину в деле наезда со смертельным исходом на проспекте Ибрагимова, передает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Гатин должен возместить потерпевшим по 3 млн руб. морального ущерба. Также суд запретил ему водить в течение 2,5 года.

Ранее несудимого пенсионера суд признал виновным в причинении вреда по неосторожности, повлекшем смерть.



Суд учел доказательства, представленные ранее стороной защиты, о том, что у Гатина есть несовершеннолетний ребенок-инвалид.



Обвинение запрашивало 4 года колонии-поселения, а также трехлетний запрет на вождение транспортных средств.

