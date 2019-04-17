В деле пенсионера, совершившего наезд со смертельным исходом в Казани, появился несовершеннолетний ребенок-инвалид

Суд рассматривает дело 70-летнего Дамира Гатина, совершившего наезд со смертельным исходом на 36-летнюю Наталью Холкину и ее 10-летнюю дочь в сентябре 2018 года.

Обвинение запросило для пенсионера Гатина 4 года колонии поселения и 3 года лишения возможности управления транспортным средством, передает корреспондент Реального времени из зала суда. По двум гражданским искам с пенсинера за возмещение морального и материального вреда потерпевшие требуют 6 млн рублей — 3 млн от родителей Холкиной и 3 млн от ее мужа.



Сторона защиты представила суду документ о том, что у Гатина есть несовершеннолетняя дочь-инвалид (астматик). Справка о подтверждении отцовства выдана в августе 2018, сообщила судья в ответ на вопрос представителя потерпевших.



Подробнее о деле — в материале «Реального времени».